DAX 26.803 +0,5%ESt50 6.407 +0,2%MSCI World 4.888 +0,1%Top 10 Crypto 9,5075 -2,8%Nas 25.496 +0,1%Bitcoin 64.868 -2,7%Euro 1,1059 -0,3%Öl 93,44 +0,7%Gold 3.867 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
25,64 EUR -0,58 EUR -2,21 %
XETRA
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 1,63 Mrd. EUR

KGV 29,72 Div. Rendite 0,67%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JL9W

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0JL9W6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VBVBF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

09:46 Uhr
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
Aktie in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25,64 EUR -0,58 EUR -2,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biosprit-Hersteller habe für das erste Quartal starke Zahlen vorgelegt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe 14 Prozent über den Erwartungen gelegen. In der Folge davon sei das Jahresziel an das obere Ende der Spanne angepasst worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,80 €		 Abst. Kursziel*:
62,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,81%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

09:46 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

dpa-afx Starkes Quartal VERBIO-Aktie sinkt leicht: Biokraftstoffhersteller wird für 2026 optimistischer VERBIO-Aktie sinkt leicht: Biokraftstoffhersteller wird für 2026 optimistischer
Finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer
Finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in Rot
dpa-afx Höhere Preise für Biokraftstoffe bringen Verbio mehr Gewinn
Finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Handel im Minus
EQS Group EQS-News: Verbio SE: Verbio erwartet nach starkem Jahresauftakt EBITDA am oberen Ende der Jahresprognose
Finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
Finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX
Finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags
RSS Feed
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.