VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
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Marktkap. 1,63 Mrd. EURKGV 29,72 Div. Rendite 0,67%
WKN A0JL9W
ISIN DE000A0JL9W6
Symbol VBVBF
AI Analyse
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biosprit-Hersteller habe für das erste Quartal starke Zahlen vorgelegt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe 14 Prozent über den Erwartungen gelegen. In der Folge davon sei das Jahresziel an das obere Ende der Spanne angepasst worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Verbio
Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,80 €
|Abst. Kursziel*:
62,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,81%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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