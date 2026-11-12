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Symbol VBVBF

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Jefferies & Company Inc.

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

17:26 Uhr
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
Aktie in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die jüngsten, erneut ordentlichen Quartalszahlen hätten seine Einschätzung bestärkt, dass sich die Gewinndynamik des Biokraftstoffherstellers deutlich verbessert habe, schrieb Constantin Hesse am Freitag./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,44 €		 Abst. Kursziel*:
37,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
77,36%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

17:26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
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