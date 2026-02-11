Jefferies & Company Inc.

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

10:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Biokraftstoffherstellers seien etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:42 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:42 / CET

