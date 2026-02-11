VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Biokraftstoffherstellers seien etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:42 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:42 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
12,09 €
|Abst. Kursziel*:
73,70%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
24,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,87%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|10:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
