DAX 25.183 +1,3%ESt50 6.070 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6500 +1,2%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.716 +0,6%Euro 1,1883 +0,0%Öl 69,06 -0,8%Gold 5.065 -0,4%
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Gerresheimer A0LD6E Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schließen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
thyssenkrupp-Aktie sackt ab: Hohe Kosten für Stahl-Sanierung lassen Verluste wachsen thyssenkrupp-Aktie sackt ab: Hohe Kosten für Stahl-Sanierung lassen Verluste wachsen
Viking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität Viking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität
VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

24,96 EUR -1,06 EUR -4,07 %
STU
Marktkap. 1,49 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0JL9W

ISIN DE000A0JL9W6

Symbol VBVBF

Jefferies & Company Inc.

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

10:31 Uhr
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
Aktie in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
24,96 EUR -1,06 EUR -4,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Biokraftstoffherstellers seien etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:42 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:42 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,09 €		 Abst. Kursziel*:
73,70%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
24,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,87%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

