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VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

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Marktkap. 2,18 Mrd. EUR

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WKN A0JL9W

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ISIN DE000A0JL9W6

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Symbol VBVBF

Jefferies & Company Inc.

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

10:51 Uhr
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
Aktie in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
35,86 EUR 2,92 EUR 8,86%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach Zahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Constantin Hesse attestierte dem Biosprit-Hersteller am Mittwoch ein starkes drittes Quartal - getrieben von den Preisen am Treibhausgas-Quotenmarkt (THG)./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
28,37 €		 Abst. Kursziel*:
-11,88%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-30,28%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

10:51 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
27.04.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
25.03.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
06.03.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Alexander von Witzleben, 100 put contracts (10,000 shares) on Verbio SE ordinary shares, strike price EUR 16.00, expiring 12/2026, written and sold at EUR 2,50 each 100 put ...
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Herr Alexander von Witzleben, 100 put contracts (10,000 shares) on Verbio SE ordinary shares, strike price EUR 18.00, expiring 12/2026, written and sold at EUR 3,50 each
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