VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
Marktkap. 2,18 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0JL9W
ISIN DE000A0JL9W6
Symbol VBVBF
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach Zahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Constantin Hesse attestierte dem Biosprit-Hersteller am Mittwoch ein starkes drittes Quartal - getrieben von den Preisen am Treibhausgas-Quotenmarkt (THG)./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Verbio
Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
28,37 €
|Abst. Kursziel*:
-11,88%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
35,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-30,28%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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