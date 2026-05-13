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VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

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Marktkap. 2,13 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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WKN A0JL9W

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ISIN DE000A0JL9W6

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Symbol VBVBF

Jefferies & Company Inc.

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

15:46 Uhr
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
Aktie in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
40,42 EUR 3,02 EUR 8,07%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 25 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das strukturelle Geschäftsumfeld für den Biokraftstoffhersteller habe sich deutlich verbessert, was auch die jüngsten Quartalszahlen belegt hätten, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Er sieht dies aber trotz der besseren Preisdisziplin, einer flexibleren Bilanz und der zu erwartenden Dynamisierung der Gewinnentwicklung schon großteils eingepreist./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
28,37 €		 Abst. Kursziel*:
26,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
40,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,94%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

15:46 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
10:01 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Alexander von Witzleben, 100 put contracts (10,000 shares) on Verbio SE ordinary shares, strike price EUR 16.00, expiring 12/2026, written and sold at EUR 2,50 each 100 put ...
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Herr Alexander von Witzleben, 100 put contracts (10,000 shares) on Verbio SE ordinary shares, strike price EUR 18.00, expiring 12/2026, written and sold at EUR 3,50 each
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