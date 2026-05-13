VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
Marktkap. 2,13 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0JL9W
ISIN DE000A0JL9W6
Symbol VBVBF
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 25 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das strukturelle Geschäftsumfeld für den Biokraftstoffhersteller habe sich deutlich verbessert, was auch die jüngsten Quartalszahlen belegt hätten, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Er sieht dies aber trotz der besseren Preisdisziplin, einer flexibleren Bilanz und der zu erwartenden Dynamisierung der Gewinnentwicklung schon großteils eingepreist./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Verbio
Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
28,37 €
|Abst. Kursziel*:
26,89%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
40,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,94%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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