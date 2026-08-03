DAX 26.085 +0,3%ESt50 6.452 +0,4%MSCI World 4.908 +0,1%Top 10 Crypto 8,2480 +1,8%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.117 +0,0%Euro 1,1510 +0,0%Öl 85,72 +2,3%Gold 4.050 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekorden -- Zalando engt EBIT-Ziel ein -- Lufthansa kassiert Ausblick -- Gold, AMD, SpaceX, Microsoft, Palantir, Continental, ON, RENK, Snap, Daimler Truck im Fokus
Top News
SpaceX-Aktie vor Erstbericht mit Gewinnen: Anleger fragen nach pinken Raketen statt Zahlen SpaceX-Aktie vor Erstbericht mit Gewinnen: Anleger fragen nach pinken Raketen statt Zahlen
Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
29,60 EUR +2,28 EUR +8,35 %
STU
finanzen.net zero
VERBIO Vereinigte BioEnergie jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,84 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JL9W

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0JL9W6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VBVBF

Jefferies & Company Inc.

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

11:36 Uhr
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
Aktie in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29,60 EUR 2,28 EUR 8,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Hersteller von Biokraftstoffen habe sowohl die eigenen Zielvorgaben als auch die Konsensschätzung überboten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Grund dafür seien vor allem höhere erzielte Preise beim Verkauf von CO2-Zertifikaten gewesen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
28,37 €		 Abst. Kursziel*:
26,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
29,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,62%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

11:36 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
18.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
14.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

dpa-afx Starke Zahlen VERBIO-Aktie gewinnt: Biokrafthersteller verdient operativ mehr als erwartet. VERBIO-Aktie gewinnt: Biokrafthersteller verdient operativ mehr als erwartet.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Verbio nach Zahlen auf 'Hold'
dpa-afx ROUNDUP: Biokraftstoffhersteller Verbio verdient mehr als erwartet - Kursplus
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX beginnt Dienstagshandel im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Start zu
EQS Group EQS-Adhoc: Verbio SE: Vorläufiges EBITDA für GJ 2025/2026 übertrifft Prognose
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX beendet den Handel im Plus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX notiert letztendlich deutlich im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
EQS Group EQS-Adhoc: Verbio SE: Preliminary EBITDA for FY 2025/2026 exceeds forecast
EQS Group EQS-PVR: Verbio SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Verbio SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Claus Sauter, Management Board remuneration: - Long-term bonus 2021/2022 - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - in shares, by choice of Management ...
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Prof. Dr. Oliver Lüdtke, Management Board remuneration: - Long-term bonus 2021/2022 - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - in shares, by choice of ...
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Bernd Sauter, Management Board remuneration: - Long-term bonus 2021/2022 - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - in shares, by choice of Management ...
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Theodor Niesmann, Management Board remuneration: - Long-term bonus 2021/2022 - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - in shares, by choice of ...
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Stefan Schreiber, Management Board remuneration: - Long-term bonus 2021/2022 - Recognition bonus
RSS Feed
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG zu myNews hinzufügen