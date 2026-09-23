Jefferies & Company Inc.

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Der Biokraftstoffhersteller habe ein erwartungsgemäß starkes Schlussquartal 2025/26 hinter sich, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mitte der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026/27 liege indes sieben Prozent unter der Konsensschätzung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio