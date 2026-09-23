VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
Marktkap. 1,95 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0JL9W
ISIN DE000A0JL9W6
Symbol VBVBF
AI Analyse
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Der Biokraftstoffhersteller habe ein erwartungsgemäß starkes Schlussquartal 2025/26 hinter sich, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mitte der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026/27 liege indes sieben Prozent unter der Konsensschätzung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Verbio
Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
30,44 €
|Abst. Kursziel*:
18,25%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
30,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,84%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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