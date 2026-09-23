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ISIN DE000A0JL9W6

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Jefferies & Company Inc.

VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

10:16 Uhr
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
Aktie in diesem Artikel
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Der Biokraftstoffhersteller habe ein erwartungsgemäß starkes Schlussquartal 2025/26 hinter sich, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mitte der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2026/27 liege indes sieben Prozent unter der Konsensschätzung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verbio

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
30,44 €		 Abst. Kursziel*:
18,25%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
30,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,84%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

10:16 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Bernd Sauter, Management Board remuneration: - Long-term bonus 2021/2022 - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - Loyalty bonus 2024/2025 (50%) - in shares, by choice of Management ...
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