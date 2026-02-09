DAX 24.988 -0,1%ESt50 6.047 -0,2%MSCI World 4.574 +0,1%Top 10 Crypto 8,3400 -5,1%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.325 -2,6%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,39 +0,5%Gold 5.054 +0,6%
Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus
Profil

Verve Group Aktie

Marktkap. 266,55 Mio. EUR

KGV 18,79 Div. Rendite 0,00%
WKN A3D3A1

ISIN SE0018538068

Symbol MGIMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Verve Group Buy

08:01 Uhr
Verve Group Buy
Verve Group
1,36 EUR 0,07 EUR 5,50%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Verve beim Kursziel von 5 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Online-Werbevermarkter dürfte mittelfristig deutlich schneller wachsen als die Branche, schrieb Andreas Wolf am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Er geht zwischen 2025 und 2028 von einer Umsatzsteigerung von im Schnitt 17,1 Prozent per annum aus. Dabei sei die Aktienbewertung sehr attraktiv - gerade auch im Vergleich zur Konkurrenz./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verve Group SE

Zusammenfassung: Verve Group Buy

Unternehmen:
Verve Group		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,38 €		 Abst. Kursziel*:
262,32%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
267,11%
Analyst Name:
Andreas Wolf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

