Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Verve Group Buy

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Verve beim Kursziel von 5 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Online-Werbevermarkter dürfte mittelfristig deutlich schneller wachsen als die Branche, schrieb Andreas Wolf am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Er geht zwischen 2025 und 2028 von einer Umsatzsteigerung von im Schnitt 17,1 Prozent per annum aus. Dabei sei die Aktienbewertung sehr attraktiv - gerade auch im Vergleich zur Konkurrenz./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

