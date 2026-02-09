Verve Group Aktie
Marktkap. 266,55 Mio. EURKGV 18,79 Div. Rendite 0,00%
WKN A3D3A1
ISIN SE0018538068
Symbol MGIMF
Verve Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Verve beim Kursziel von 5 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Online-Werbevermarkter dürfte mittelfristig deutlich schneller wachsen als die Branche, schrieb Andreas Wolf am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Er geht zwischen 2025 und 2028 von einer Umsatzsteigerung von im Schnitt 17,1 Prozent per annum aus. Dabei sei die Aktienbewertung sehr attraktiv - gerade auch im Vergleich zur Konkurrenz./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Verve Group SE
Zusammenfassung: Verve Group Buy
|Unternehmen:
Verve Group
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1,38 €
|Abst. Kursziel*:
262,32%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
1,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
267,11%
|
Analyst Name:
Andreas Wolf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Verve Group
|08:01
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|26.08.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
