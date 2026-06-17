Verve Group Aktie
Marktkap. 303,21 Mio. EURKGV 477,96 Div. Rendite 0,00%
WKN A3D3A1
ISIN SE0018538068
Symbol MGIMF
Verve Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Verve nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Diese habe die Möglichkeiten aufgezeigt, die ein 68 Milliarden US-Dollar großer Markt für Werbung in Smartphone-Apps biete, schrieb Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser Markt wachse prozentual zweistellig. Verve sei binnen zehn Monaten zum größten unabhängigen Anbieter händlerübergreifender Werbeplattformen in Deutschland geworden./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Verve Group SE
Zusammenfassung: Verve Group Buy
|Unternehmen:
Verve Group
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1,46 €
|Abst. Kursziel*:
242,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
245,54%
|
Analyst Name:
Andreas Wolf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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