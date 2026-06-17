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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Verve Group Buy

10:26 Uhr
Verve Group Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Verve nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Diese habe die Möglichkeiten aufgezeigt, die ein 68 Milliarden US-Dollar großer Markt für Werbung in Smartphone-Apps biete, schrieb Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser Markt wachse prozentual zweistellig. Verve sei binnen zehn Monaten zum größten unabhängigen Anbieter händlerübergreifender Werbeplattformen in Deutschland geworden./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verve Group SE

Zusammenfassung: Verve Group Buy

Unternehmen:
Verve Group		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,46 €		 Abst. Kursziel*:
242,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
245,54%
Analyst Name:
Andreas Wolf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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