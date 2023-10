Deutsche Bank AG

Vestas Wind Systems A-S Buy

25.10.23

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas nach den Ergebnissen im Geschäft Erneuerbare Energien von General Electric (GE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Diese Zahlen bestätigten ihn in seiner Hochstufung der Vestas-Aktien auf "Buy" im September, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. GE habe im Geschäft mit landgestützten Windkraftanlagen im dritten Quartal einen Gewinn erzielt und die Umsatzvorgabe für das Gesamtjahr erhöht./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2023 / 07:30 / CET

