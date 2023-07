Jefferies & Company Inc.

Vestas Wind Systems A-S Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas vor Quartalszahlen von 246 auf 238 dänischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Windturbinenhersteller habe in puncto Auftragseingänge ein schwächeres zweites Quartal verzeichnet, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er reduzierte zwar seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebit) für 2024. Ferhani betonte aber, dass er Anzeichen für eine Verbesserung insbesondere in Europa sehe - unter anderem wegen anziehender Baugenehmigungen in Deutschland./edh/tih

