Vestas Wind Systems A-S Buy

21:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas vor Zahlen zum dritten Quartal von 238 auf 206 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Windanlagenbauer navigiere aktuell gut durch schwierige Gewässer, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Studie. Dank einer Entspannung in den Lieferketten und sich verbessernder Margen rechnet der Experte mit starken Auslieferungen. Zudem geht der Fachmann von einem starken Auftragseingang aus, was für deutlich mehr Transparenz mit Blick auf die Unternehmensziele für 2025 sorgen sollte./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 14:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 14:20 / ET

