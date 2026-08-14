Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 27,76 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
AI Analyse
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 196 auf 240 dänische Kronen angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Henry Tarr lobte am Mittwoch die Margendynamik des Herstellers von Windkraftturbinen. Er hob nach dem ergebnisseitig außerordentlich starken zwieten Quartal deutlich seine Schätzungen an. Der Auftragseingang verspreche anhaltendes Wachstum. Für 2027 kalkuliert Tarr zudem mit Aktienrückkäufen im Volumen von einer Milliarde Euro./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 16:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
240,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,51 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
217,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)