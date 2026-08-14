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ISIN DK0061539921

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Symbol VWSYF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vestas Wind Systems A-S Buy

08:01 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
28,35 EUR 0,74 EUR 2,68%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 196 auf 240 dänische Kronen angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Henry Tarr lobte am Mittwoch die Margendynamik des Herstellers von Windkraftturbinen. Er hob nach dem ergebnisseitig außerordentlich starken zwieten Quartal deutlich seine Schätzungen an. Der Auftragseingang verspreche anhaltendes Wachstum. Für 2027 kalkuliert Tarr zudem mit Aktienrückkäufen im Volumen von einer Milliarde Euro./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 16:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
240,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,51 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
217,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

08:01 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
14.08.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
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