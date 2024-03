Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vestas Wind Systems A-S Buy

12:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 205 auf 225 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Auftragseingang für landgestützte Windkraftanlagen im vergangenen Quartal und der weiter wachsende Auftragsbestand bei Offshore-Anlagen lasse ab 2025 ein erhebliches Absatzwachstum erwarten, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zusammen mit höheren Preisen und einem stabileren Kostenumfeld sollte das eine deutliche Margenerholung ermöglichen. Angesichts der Rally seit Oktober sei die Aktie zwar nicht mehr billig. Die starke operative Dynamik und die Wettbewerbsposition des Unternehmens sollten aber weitere Kursgewinne ermöglichen./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

