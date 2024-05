Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vestas Wind Systems A-S Buy

09:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 225 auf 215 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dänen hätten ein schwaches erstes Quartal berichtet, schrieb Analyst Henry Tarr in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Er rechnet aber in der zweiten Jahreshälfte mit deutlicher Besserung./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 16:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

