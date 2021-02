ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vestas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1265 auf 1560 dänische Kronen angehoben. Der Markt für die europäischen Windturbinen-Hersteller sollte dank der beschleunigten Dynamik von Anlagen in Küstengewässern sowie des langsamen, aber stetigen Wachstums landgestützter Anlagen Fahrt aufnehmen, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei der Vestas-Aktie sehe das Chance/Risiko-Profil auch angesichts der jüngsten Korrektur nun günstiger aus./gl/edh