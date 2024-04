UBS AG

Vestas Wind Systems A-S Buy

21:11 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Vestas vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 dänischen Kronen belassen. Analystin Supriya Subramanian rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem gebremsten Start in das Jahr. Die fundamentale Story der Aktie bleibe davon aber unberührt. Sie glaubt, dass erfüllte Erwartungen und bestätigte Ziele reichen würden, um die Aktie zu stützen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 15:29 / GMT

