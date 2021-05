FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vestas von 280 auf 260 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei sehr schwach gewesen, trotzdem halte der Windkraftkonzern am Ausblick fest, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ag