FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vestas auf "Hold" mit einem Kursziel von 260 dänischen Kronen belassen. Die Dänen hätten wie befürchtet ihre Jahresziele gekappt, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht nun einen Korrekturbedarf für die operativen Ergebniserwartungen am Markt von etwa 12 Prozent./ag/edh