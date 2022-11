NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 151 auf 173 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analysten seien im Schnitt immer noch zu optimistisch, was das Auftrags- und Umsatzwachstum des Windkraft-Anlagenbauers im Jahr 2023 betrifft, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein Kursziel basiert allerdings auf dem Jahr 2024 und einer dann erwarteten Erholung des Marktes und der Profitabilität. Dieses Szenario sei im Kurs aber schon eingepreist./tih/mis