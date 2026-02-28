Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 20,69 Mrd. EURKGV 29,82
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 160 auf 175 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Auftragslage bessere sich, schrieb Henry Tarr am Mittwochabend. Entscheidend sei aber die Erholung im Wartungsgeschäft./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
175,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
21,73 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Henry Tarr
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
176,88 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|13:56
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
