Vestas Wind Systems A-S Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 27,21 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
AI Analyse
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 dänischen Kronen belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe mit diesen die Wende in puncto Profitabilität bestätigt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer Studie am Mittwoch. Die Auslieferungen von Offshore-Turbinen hätten sich nahezu verdoppelt./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
25,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|18:11
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|12:06
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|12:06
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|12:06
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|29.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG