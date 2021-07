NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 dänische Kronen belassen. Umfangreiche Aufträge für den Windanlagenbauer eröffneten Potenzial für die Gewinnerwartungen des Marktes, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings blieben die Auswirkungen hinter seien Erwartungen noch etwas zurück./mf/mis