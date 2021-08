NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 dänische Kronen belassen. Mit Blick auf die Konsensschätzungen bestünden Abwärtsrisiken, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach landgestützten Windkraftanlagen dürfte auf kurze Sicht mau sein. Gleichzeitig sehe sich die Branche steigenden Input-Kosten ausgesetzt./bek/edh