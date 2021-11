NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen, einer gekappten Margenprognose und dem angekündigten Rücktritt der Finanzchefin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 196 dänische Kronen belassen. Bei dem Windkraftanlagenbauer seien die hohen Erwartungen einem Realitätscheck unterzogen worden, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei noch zu früh, um positiv auf das Unternehmen blicken. Der Experte verwies auf die unklaren beziehungsweise weniger günstigen Aussichten für die Nachfrage nach Windkraftanlagen an Land, die steigende Bedrohung durch chinesische Wettbewerber in diesem Geschäftsfeld und den wohl länger anhaltenden Gegenwind auf der Kostenseite./la/mis