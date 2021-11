NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Die Veranstaltung habe sie vor allem um den Anstieg der Einkaufs- und Frachtkosten gedreht, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/jha/