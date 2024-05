JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Neutral

16:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie des Windkraftkonzerns Vestas von 172 auf 170 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine Kürzung seiner über den Markterwartungen für 2024 liegenden Umsatzschätzungen reflektiere mögliche Risiken angesichts der eher im späteren Jahresverlauf erwarteten Verbesserungen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 13:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 13:28 / BST

