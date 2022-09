NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Vestas von 245 auf 250 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Inflationsdruck lasse nach und die Aussichten hellten sich auf, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern sollte sich die Profitabilität des Windturbinenherstellers diesem positiven Trend anschließen./edh/ajx