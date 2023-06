Bernstein Research

Vestas Wind Systems A-S Outperform

15:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 dänischen Kronen belassen. Nach der Gewinnwarnung von Siemens Energy debattierten Analyst Nicholas Green und seine Kollegin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie darüber, ob die Probleme bei Siemens Gamesa ein Weckruf für die ganze Windkraft-Branche seien. Eine Sichtweise sei, dass die Siemens-Energy-Tochter das Symptom einer kommerziell unausgereiften Branche sei. Die andere sehe aber in ihr ein individuelles Problemkind./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 17:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 05:00 / UTC

