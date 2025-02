RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vestas anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 156 auf 154 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er sei vorsichtig optimistisch, dass der dänische Windturbinenhersteller seine Ziele für das laufende Jahr erreichen kann, schrieb Analyst Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil bleibe Deutschland ein attraktiver Markt. Vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahl sieht der Experte nur ein geringes Risiko für die Fundamentaldaten der Branchenunternehmen durch eine unionsgeführte Koalition - insbesondere was Änderungen bei den Genehmigungsverfahren betrifft./la/edh

