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JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

08:01 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta kappte nach dem Quartalsbericht der Dänen seine operativen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 um bis zu 6 Prozent. Er geht dabei von etwas geringeren Umsätzen und Margen aus als bisher. Das "große Bild" bleibe aber unverändert stark für Windkraftanlagen und stützen dürfte auch eine Erholung im Servicegeschäft./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
295,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,31 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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