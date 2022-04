NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas mit "Underperform" und einem Kursziel von 148 dänischen Kronen in die Bewertung aufgenommen. In einem sich verlangsamenden und wettbewerbsintensiven Markt stünden die Windturbinenhersteller unter erheblichem Druck durch Kosteninflation, Einschränkungen in der Lieferkette und hohe Investitionen, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Vestas sieht der Experte immer noch Risiken und kein Aufwärtspotenzial, selbst wenn sich die Margen wieder erholen./edh/tih