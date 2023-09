Barclays Capital

Vestas Wind Systems A-S Underweight

08:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vestas mit "Underweight" und einem Kursziel von 99 dänischen Kronen in die Bewertung aufgenommen. Der Markt betrachte den Windkraftanlagenhersteller mit Idealismus, dies trage dem schwierigen und herausfordernden Geschäft der Dänen nicht Rechnung, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 14:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2023 / 15:45 / GMT

