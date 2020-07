NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 470 dänische Kronen belassen. Die Großauftragseingänge im zweiten Quartal hätten die begrenzte Bedeutung der Corona-Krise für den Windanlagenbauer gezeigt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie sei allerdings schon recht hoch bewertet./mf/mis