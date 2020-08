NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 530 Dänischen Kronen belassen. Da der Windkraftanlagenhersteller bislang noch nicht vorab vorgelegt habe, dürfte es keine größeren Überraschungen geben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/men