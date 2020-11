NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 570 auf 680 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Geschäftsverlauf der Dänen verdiene durchaus Anerkennung, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt für Windkraftanlagen an Land habe aber seinen Höhepunkt erreicht und die Magenerwartungen am Markt seien möglicherweise zu ambitioniert./ag/tih