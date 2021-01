NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 680 dänischen Kronen belassen. Die Konsolidierung eines Offshore-Joint Ventures führe zu höheren Schätzungen, aber an seinem Anlagehintergrund für den Windkraftkonzern ändere dies nichts, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis