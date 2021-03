NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 700 dänische Kronen belassen. Analyst Akash Gupta rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem schwachen Jahresauftakt. Betrachte man die Nachrichtenlage seit Beginn des Jahres, so scheine der dänische Hersteller von Windturbinen Marktanteile im Geschäft mit an Land installierten Anlagen zu verlieren./bek/ajx