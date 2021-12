NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einer Kapitalmarktveranstaltung des Windanlagenbauers auf "Underweight" mit einem Kursziel von 180 dänische Kronen belassen. Den langfristigen Kurschancen stehe auf kurze Sicht der Gegenwind von der Kostenseite gegenüber, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/men