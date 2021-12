NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einer Investorenveranstaltung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 180 dänische Kronen belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe auf seinem Kapitalmarkttag einen langfristigen Investmentansatz untermauert, aber auch den kurzfristigen Gegenwind, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibt bei seinem negativen Votum für die Aktie, da eine schnelle Wende nicht absehbar sei./tih/eas