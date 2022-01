NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 180 dänischen Kronen belassen. Nach der Gewinnwarnung des dänischen Windenergieunternehmens sei es trotz der deutlichen Verluste der Aktie im Vorfeld noch zu früh für einen Einstieg, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dies gelte um so mehr, als auch der Ausblick von Vestas größere Unsicherheiten aufweise./mf/bek