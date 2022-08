NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 143 auf 137 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die volle Aufmerksamkeit richte sich nun auf die Nachfrage, nachdem die Turbinenpreise so hoch gestiegen seien wie seit einer Dekade nicht mehr und die Aufträge für Windkraftanlagen an Land sich im zweiten Quartal mehr als halbiert hätten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht nach wie vor Risiken für die 2023er-Umsatzschätzungen am Markt./ajx/he