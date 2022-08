NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Gespräch mit dem Management auf "Underweight" mit einem Kursziel von 137 dänischen Kronen belassen. Eine generell schwächere Konjunktur weltweit wirke sich auf die Nachfrage nach Windkraftanlagen aus, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf dem deutschen Markt komme das dänische Unternehmen derweil besser voran./bek/jha/