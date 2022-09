NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Investorengesprächen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 143 dänischen Kronen belassen. Das Interesse an Windkraftwerten und Kabellieferanten für Übertragungsnetze sei groß, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bevorzugt in diesem Zusammenhang den Kabelhersteller Prysmian. Bei Vestas rechnet er mit nachlassenden Gewinnerwartungen und negativen Kurstreibern./tih/bek