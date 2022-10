NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas vor Zahlen zum dritten Quartal von 143 auf 127 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Akash Gupta kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Margenerwartungen für den Hersteller von Windkraftanlagen in den Jahren 2022 und 2023. Die Aktie behalte mit Blick auf das dritte Quartal den Status "Negative Catalyst Watch" in Erwartung negativer Kurstreiber./tih/tav