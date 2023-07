JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Underweight

08:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 156 auf 126 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen sei in derselben Branche tätig wie das Problemkind Siemens Gamesa und stehe daher vor ähnlichen Herausforderungen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen und macht das Kursziel nun an seinen Annahmen bis Dezember 2024 fest./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2023 / 19:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

