Den Ausführungen von SRC Research zufolge hat VIB Vermögen im ersten Halbjahr Zuwächse erwirtschaftet und dann Anfang Juli ein wichtiges Entwicklungsprojekt schneller als geplant fertiggestellt. Die SRC-Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl haben die Aktie wegen der deutlichen Kursgewinne bei einem bekräftigen, fast erreichten Kursziel auf „Hold“ abgestuft.

VIB Vermögen konnte gemäß SRC Research trotz der schwierigen allgemeinen Corona-Bedingungen im ersten Halbjahr 2020 weiteres Wachstum verbuchen. Die Umsätze seien um rund 3% von 45,1 Mio. Euro auf 46,4 Mio. Euro gestiegen. Das Bewertungsergebnis habe bei 5,9 Mio. Euro (1H 2019: 2,3 Mio. Euro) gelegen, was auf den stabilen Logistikbereich, aber auch auf die Strategie des Unternehmens mit lukrativen Eigenentwicklungen zurückzuführen sei, da die Aufwertungen hauptsächlich aus derzeit laufenden und bereits abgeschlossenen Bauvorhaben stammen.

Das Vorsteuerergebnis habe um 16% zugelegt und sei von 30,0 Mio. Euro auf 34,6 Mio. Euro angestiegen. Bereinigt um das Bewertungsergebnis habe das Wachstum immer noch bei rund 4% gelegen (von 27,7 Mio. Euro auf 28,7 Mio. Euro). Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei 28,1 Mio. Euro gelegen, was einem Anstieg von über 16% gegenüber dem Vorjahreswert von 24,2 Mio. Euro entspreche. Das Ergebnis je Aktie habe sich somit von 0,88 Euro auf 1,02 Euro erhöht. Der FFO der ersten sechs Monate habe um über 4% zugelegt und sei von 24,1 Mio. Euro auf 25,1 Mio. Euro bzw. von 87 Cent je Aktie auf 91 Cent gestiegen. Der EPRA NAV je Aktie habe sich seit Jahresbeginn um 5% auf 23,34 Euro erhöht.

Hinsichtlich des Portfolios habe das im April verkündete Entwicklungsprojekt für Amazon in Gersthofen bereits Anfang Juli fertiggestellt werden können, somit vier Wochen vor Plan, und trage nun noch für rund 6 Monate zum Ergebnis in 2020 bei. Die Arbeiten am größten Entwicklungsprojekt des Unternehmens schreiten nach Darstellung der Analysten ebenfalls gut voran und die Fertigstellung werde im vierten Quartal erwartet. Zum Stichtag habe das Portfolio bei 112 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 1,2 Mio. qm gelegen. Der Marktwert belaufe sich auf rund 1,34 Mrd. Euro. Die Leerstandsrate betrage 2,7% und der WALT befinde sich mit 5,6 Jahren auf einem komfortablen Niveau.

Die Zahlen des ersten Halbjahres seien aus Sicht der Analysten gut gewesen und haben im Rahmen der Guidance des Unternehmens gelegen, welche erneut bekräftigt worden sei, sowie im Einklang mit der Erwartung von SRC Research. Die Fertigstellung der Entwicklung in Gersthofen werde die Zahlen im zweiten Halbjahr weiter stärken. Das Researchhaus bestätige das Kursziel von 29,00 Euro. Da die Aktie seit dem letzten Update der Analysten bereits rund 17% zugelegt und sich dem Kursziel von SRC Research genähert habe, reduzieren die Analysten das Rating von Buy auf Hold.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.08.2020, 17:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 07.08.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/VIB_7August20.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.