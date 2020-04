Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research will die VIB Vermögen AG bis zum Sommer 2020 einen 7.500 qm großen Hallen- und Bürokomplex in der Nähe von Augsburg errichten, der von Amazon als Verteilzentrum für den Augsburger Raum verwendet werden soll. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage könne VIB in der turbulenten Zeit die Früchte seiner stets soliden und konservativen Arbeit auf der operativen Seite sowie auf der Finanzierungsseite ernten. Zudem sei der Logistikmarkt insgesamt im Vergleich zum gesamten Immobilienmarkt am wenigsten belastet. Alles in allem bestätige das Analystenteam seinen Ausblick für das Unternehmen. Der Mietertrag des neuen Objekts werde nach Meinung von SRC ab Ende des dritten Quartals zu den Erträgen der Gesellschaft beitragen und somit auch die jährlichen Mieterträge und den FFO weiter steigern. Dementsprechend habe das Analystenteam die GuV-Schätzung erhöht. Zunächst jedoch nur geringfügig, bis der Effekt der Lockerung der Beschränkungen sichtbar werde und ein deutlicheres Bild der Gesamtsituation gemacht werden könne. Demnach bestätigen die Analysten das Kursziel von 29,00 Euro und erneuern die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

