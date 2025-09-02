DAX 23.603 +0,5%ESt50 5.325 +0,6%Top 10 Crypto 15,69 -0,9%Dow 45.296 -0,6%Nas 21.280 -0,8%Bitcoin 95.358 -0,2%Euro 1,1651 +0,1%Öl 68,89 -0,3%Gold 3.539 +0,1%
VINCI Aktie

Marktkap. 64,73 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Das laufende Jahr markiere eine relative Flaute in der Geschäftstätigkeit des Mischkonzerns mit einem Rückgang der Auftragseingänge und einer geringeren Transaktionsaktivität, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Kursrückgang der Aktie spiegele ein bekanntes Muster wider, bei dem das politische Risiko in Frankreich im Herbst zunehme. Die Abstimmung über die Vertrauensfrage der Regierung am 8. September sei zwar ein unmittelbares Risiko. Hunt sieht darin indes eine weitere Kaufgelegenheit. Denn für 2026 sei die Planbarkeit deutscher Infrastrukturausschreibungen ein Kurstreiber./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
113,35 €		 Abst. Kursziel*:
27,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
113,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,70%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

08:01 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 VINCI Buy UBS AG
19.08.25 VINCI Kaufen DZ BANK
06.08.25 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

