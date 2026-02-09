VINCI Aktie
Marktkap. 74,68 Mrd. EURKGV 13,88 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vinci von 140 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns habe er seine Umsatzprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Harry Goad am Montagabend in seinem Resümee./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
145,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
132,25 €
|Abst. Kursziel*:
9,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
132,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,10%
|
Analyst Name:
Harry Goad
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|11:51
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|06.02.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
