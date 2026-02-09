DAX 24.986 -0,1%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.581 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.211 -0,1%Bitcoin 58.438 -0,8%Euro 1,1906 -0,1%Öl 68,82 -0,5%Gold 5.018 -0,8%
VINCI Aktie

132,90 EUR -0,15 EUR -0,11 %
STU
132,75 EUR -0,45 EUR -0,34 %
GVIE
Marktkap. 74,68 Mrd. EUR

KGV 13,88 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

VINCI Buy

11:51 Uhr
VINCI Buy
VINCI
132,90 EUR -0,15 EUR -0,11%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vinci von 140 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns habe er seine Umsatzprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Harry Goad am Montagabend in seinem Resümee./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
132,25 €		 Abst. Kursziel*:
9,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
132,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,10%
Analyst Name:
Harry Goad 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

11:51 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 VINCI Buy UBS AG
06.02.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

